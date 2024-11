E’ ufficiale la firma dell’accordo tra la presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni e la governatrice della Sardegna Alessandra Todde. L’accordo è stato siglato a Cagliari presso il Palazzo Regio.

“Non lo devo dire ai sardi, ma questa nazione ha il mare come la più grande infrastruttura. Noi siamo centrali nel Mediterraneo, per anni l’Italia si è comportata come fosse la Svizzera. Oggi c’è un ministero e un piano per il mare, con una strategia dietro. Questo ci porta alll’accordo di Coesione che firmiamo oggi. Nel 2023 il Sud è stato la locomotiva d’Italia, crescendo più della media italiana”, ha dichiarato la Premier Meloni.

“Il Sud ha dato l’impulso all’export portandoci ad essere la quarta nazione per export del mondo. Si può fare. Con questo accordo assegnamo alla Sardegna poco meno di 2,5 miliardi comprensivi di 850 milioni del 2021. In totale mobilitiamo investimenti per 3,5 miliardi di euro“.

Infine ha concluso: “ll tema della messa in sicurezza del territorio è la parte più significativa con 635 milioni, col rinnovamento degli acquedotti e dell’approvvigionamento. Tra le altre priorità, 450 milioni sono per i trasporti, poi l’edilizia residenziale con 250 milioni di euro. Gli ospedali di Sassari e Cagliari verranno implementati con 150 milioni. Poi l’istruzione, con i fondi alle Università. Cerchiamo di offrire strumenti e collaborare insieme, puntando sul merito e sull’orgoglio. La sfida più grande per noi nei confronti delle regioni del mezzogiorno è di metterle in condizioni di combattere alla pari con il resto del Paese”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it