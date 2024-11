La Presidente della Regione Alessandra Todde ha parlato a margine dell’accordo firmato con il governo. Un patto che porterà 3,3 miliardi di euro che saranno impiegati per 239 interventi.

Todde si è dunque soffermata su come verranno impiegati i fondi: “Parliamo di 3,3 miliardi tra Fondo di sviluppo e coesione, Fondo di rotazione e co-finanziamento della Regione. Abbiamo privilegiato opere fattibili, cose concrete, valorizzando quanto di buono era già stato fatto”.

Successivamente, ha spiegato punto per punto tutti gli elementi fondamentali dell’accordo: “2,3 miliardi sono del Fondo di sviluppo e coesione, 425 milioni sono del Fondo di rotazione e 653 milioni sono le co-finanziamento della Regione. In tutto stiamo finanziando 239 interventi. Il 27% dell’accordo riguarda progetti di impatto regionale, per un totale di 742 milioni di euro. C’è un impatto per ogni sardo di 1.745 euro”.

Sugli impatti per provincia invece “690 milioni (35%) sono per Cagliari, 626 (30%) per Sassari, 312 milioni (16%) per Nuoro, poi 230 milioni per il Sud Sardegna e 138 per Oristano”.

