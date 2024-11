Sembrerebbe esserci un pescatore di 52 anni dietro all’incendio di un cumulo di rifiuti che la scorsa estate ha provocato un grosso rogo a Oristano. L’uomo avrebbe prima buttato la spazzatura, appiccando il fuoco per cancellare le tracce, ma il rogo è rapidamente sfuggito al suo controllo minacciando la zona del porto industriale e causando danni significativi.

Le fiamme hanno poi raggiunto strade trafficate come la Provinciale 97 e alcune vie consortili della zona portuale di Santa Giusta. Sono state anche coinvolte le aree umide della Zona Speciale di Conservazione di Cirras. Solo l’intervento tempestivo del sistema regionale antincendio, con il supporto di mezzi aerei, ha evitato conseguenze più gravi, anche se i danni per la vegetazione e i disagi alla circolazione stradale sono stati rilevanti.

Le indagini del Corpo Forestale, condotte dalla Stazione di Marrubiu e dal Nucleo Investigativo dell’Ispettorato di Oristano, hanno permesso di identificare il responsabile. Oltre all’accusa di incendio colposo, il pescatore è imputato anche per smaltimento illecito di rifiuti, reato per cui era già stato denunciato in passato.

