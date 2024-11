In arrivo una nuova mensa scolastica per la Scuola Primaria di via Beethoven a Quartu Sant’Elena. L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro attraverso il Pnrr – Missione Istruzione e Ricerca, al quale si aggiungono ulteriori 200mila euro stanziati dal bilancio comunale. Il progetto ha lo scopo di favorire l’introduzione del tempo pieno per gli studenti e di migliorare le infrastrutture scolastiche.

La nuova mensa sarà costruita in un’area attualmente non edificata situata nel perimetro scolastico, tra via Strauss e via Chopin, e avrà una superficie complessiva di circa 200 metri quadri. L’edificio sarà collegato alla scuola esistente tramite una passerella coperta, garantendo un accesso agevole.

“Abbiamo ritenuto strategico dare alla comunità scolastica un’altra mensa e siamo riusciti a cogliere l’occasione ottenendo questo finanziamento” spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti. “È ora in fase di completamento l’iter di autorizzazione paesaggistica, ma avvieremo sicuramente l’opera entro i primi sei mesi del prossimo anno, per andare quindi a rispettare i tempi di conclusione lavori previsti dal Pnrr”.

Dal punto di vista dell’efficienza energetica, il progetto prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto, per la produzione di energia sostenibile, e l’utilizzo di plafoniere a led per l’illuminazione, caratterizzate da bassi consumi. Sul fronte della sicurezza, saranno installati dispositivi di emergenza, tra cui luci a batteria, punti di segnalazione manuale e sistemi di allarme luminosi e acustici.

“L’ampliamento dell’offerta si rende necessario per andare incontro alle esigenze delle famiglie moderne, dove entrambi i genitori lavorano. Anche in città, infatti, sono tante quelle che hanno difficoltà a conciliare la professione con la gestione dei bimbi. Offrire un servizio di questo tipo permette di risolvere il problema” aggiunge l’Assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta.

