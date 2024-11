Non solo l’accordo firmato oggi da 3,5 miliardi di euro (3,3 secondo la presidente Todde). Tra la Regione e lo Stato resta aperto il contenzioso su 1 miliardo e 700 milioni di euro sulle quote di compartecipazione alle entrate erariali indebitamente trattenute.

“Stiamo chiedendo allo Stato 1,7 miliardi” ha ribadito oggi Todde a margine della firma con la premier Giorgia Meloni sull’accordo di coesione e sviluppo. “Sono soldi che ci spettano, soldi di tessa che non sono stati corrisposti alla Sardegna, quindi li chiederemo con forza”.

Un capitolo staccato dall’accordo odierno, che la presidente non intende lasciar cadere lettera morta o mettere sul tavolo per un saldo e stralcio. “Quello di cui abbiamo discusso oggi è un pezzo dei finanziamenti che spettano alla Sardegna. In parte sono soldi concordati e in parte sono soldi che ci spettano. Dobbiamo avere la forza di chiedere che ci siano restituiti“.

