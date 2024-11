Anche in Sardegna, come in tutta Italia, si stanno registrando numerosi disagi e malfunzionamenti con i pagamenti digitali, Pos risultano essere in tilt e prelievi bloccati.

Sull’Isola numerosissime le segnalazioni, in modo particolare dai clienti Bper Banco di Sardegna. Il disservizio è legato alla rete di Worldline, fintech francese che offre servizio di pagamento a numerose banche.

I problemi sono dovuti alla connessione ai data center in Italia da parte della compagnia francese. I malfunzionamenti sono iniziati nella giornata di ieri e al momento il problema non è ancora stato risolto.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it