L’assessora regionale all’istruzione, Ilaria Portas, ha reso noto che sono stati inseriti ulteriori 4 milioni di euro per il diritto allo studio di studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie.

“È stata appena approvata la delibera con le nuove linee guida per l’assegnazione delle borse di studio regionali a supporto di studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie. Grazie alla legge di variazione di bilancio sono stati inseriti 3.951.000 euro (ulteriori rispetto allo stanziamento iniziale già ripartito ai comuni) di fondi per il diritto allo studio che ci consentono due azioni”, ha dichiarato l’assessora Portas.

“Il riconoscimento, per chi è risultato idoneo non beneficiario della borsa di studio nazionale di una borsa di studio di pari valore alla borsa ministeriale e ancora, l’aumento dell’importo massimo attribuibile per la borsa di studio regionale a euro 230 in luogo di euro 200. Questo significa che siamo riusciti quasi a raddoppiare la borsa di studio regionale, portandola dai 126 euro iniziali ai 230 attuali, e dando supporto anche a coloro che sono stati esclusi dalla borsa nazionale”.

