Giorgia Meloni è stata a Cagliari nella giornata di giovedì 28 novembre presso il Palazzo Regio per firmare, con la presidente della regione Sardegna Alessandra Todde, l’accordo di coesione che ha concesso 3,5 miliardi di euro all’Isola.

La Premier è stata accolta con il massimo dell’ospitalità dalla governance isolana. La Giunta regionale ha affidato a un ristoratore cagliaritano la fornitura del buffet dolce/salato, servito in occasione dell’incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il menu prevedeva una selezione di dolci sardi e pasticceria mignon, croissant salati farciti (tre gusti diversi) con alternativa vegetariana, pizzette sfoglia, mini-panini al latte farciti, grissini con prosciutto crudo, coccois prenas, frutta, bevande di vario genere, bicchieri di vetro per acqua, tovagliato, per un numero stimato di 20 persone. Il costo? 1.550 euro, ovvero 77,50 euro a persona come riportato dall’ex assessore regionale ai lavori pubblici Paolo Manichedda nel suo blog.

