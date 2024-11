Secondo l’indagine portata avanti da Agenas, il pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari è tra i migliori in Italia per l’elevata efficienza nei tempi del ricovero.

I tempi d’attesa per la presa in carico dei pazienti si aggirano entro la soglia delle 48 ore.

Bene anche i Pronto Soccorso delle Aziende Ospedaliero Universitarie di Cagliari e Sassari, che si attestano ai primi posti nazionali sulle tempistiche di accesso e presa in carico dei pazienti. I tempi d’attesa delle due strutture ospedaliero – universitarie si attestano sull’1%, fra i più bassi a livello italiano.

“L’obiettivo è rendere questi dati omogenei in tutta l’isola e per farlo occorre spingere su nuovi modelli organizzativi e sulla territorializzazione dei servizi” ha commentato l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi.

“La situazione può ancora migliorare, sia potenziando i servizi erogati nei pronto soccorso isolani con nuove iniezioni di personale, sia potenziando la medicina territoriale in modo da evitare accessi impropri” ha aggiunto.

Esprime soddisfazione Raimondo Pinna, direttore sanitario dell’Arnas Brotzu.

“Questi dati raccontano non soltanto un’evidenza numerica ma descrivono l’efficienza e l’efficacia dei percorsi messi in campo, in grado di garantire valutazione e l’eventuale presa in carico in tempi rapidissimi pur in presenza di 42 mila accessi annui al pronto soccorso”.

