Nella riunione di giunta straordinaria di venerdì 29 novembre, la Regione Sardegna ha stanziato 10 milioni di euro per l’anno 2024 per consentire agli enti locali di erogare gli importi ai loro dipendenti entro i primi mesi del 2025.

Su proposta dell’assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda, l’esecutivo ha deliberato anche i criteri per l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2024 per l’attuazione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali.

“Abbiamo preso questa decisione per segnare un significativo passo in avanti per la realizzazione del Comparto unico. Le risorse previste sono state ripartite in proporzione alla consistenza numerica del personale dipendente di ciascun ente” ha spiegato la presidente Alessandra Todde.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it