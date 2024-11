Un venerdì molto caldo e complesso quello vissuto ieri dalle tantissime persone che avevano deciso di sostare all’interno del parcheggio della stazione di Cagliari.

Tra lo sciopero dei mezzi e una parte della città bloccata, e la difficoltà (per alcuni) a pagare col bancomat, in tanti si sono innervositi e hanno dovuto aspettare parecchio per poter uscire dal parcheggio.

Una lunga fila di macchine si è creata nell’area, con un tempo stimato di uscita di almeno 90 minuti. La situazione è stata risolta poco dopo le 14 quando i vigili urbani hanno coordinato il traffico in via Sassari e permesso agli automobilisti di entrare nella via e uscire dal centro della città.

Il caos che si è venuto a generare è stato raccontato da diversi utenti cagliaritani (e non) su Facebook.

“C’erano almeno 100 persone in fila per pagare il ticket…” lamenta Simona. Per Michela però il problema è stato un altro. “Il problema non sono stati i 10 minuti di fila per pagare, ma l’ora e mezza per poter uscire dal parcheggio dopo aver pagato!”.

Spiega meglio la situazione Sabrina: “Io presente tra quelle 200 persone. Poi è venuto fuori che in fondo si poteva pagare in contanti e per fortuna avevo contanti !! Ps il mio e il problema delle persone con me era il pagamento con pos che non andava”.

