Dei giovani stavano percorrendo un tratto della 131 di notte, quando sono rimasti sorpresi da un avvistamento molto particolare, che potrebbe essere ribattezzato “la macchina di Natale”.

Si è trattato di un veicolo addobbato con le tipiche luci natalizie che in genere si mettono a scopo decorativo nelle abitazioni o negli alberelli di Natale.

“Che figa da vedere!” ha commentato uno dei ragazzi che stava facendo le riprese del video, poi condiviso sui social anche attraverso la nota pagina “Welcome to Sardegnas”.

Di sicuro un avvistamento natalizio che non capita tutti i giorni, ma che, a quanto sembra, non sarebbe stato neanche il primo. E così la Sardegna comincia a ritagliarsi uno spazietto per le sue particolarissime decorazioni natalizie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Sardegnas (@welcometosardegnas)

