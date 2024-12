Sole, mare e relax: un trinomio normale se fossimo ancora in estate, invece a Cagliari anche dicembre è iniziato con le stesse premesse di novembre.

L’autunno, salvo per alcuni sprazzi, si è dimenticato di passare in Sardegna quest’anno. Anzi, le temperature primaverili hanno regalato ai sardi delle giornate di mare in più.

Così ogni giorno sono tanti i cittadini che si recano al Poetto o a Cala Mosca per godersi questo sole inaspettatamente caldo. Addirittura, c’è anche chi ha deciso di farsi più di qualche bagno fuori stagione.

Un’ottima alternativa per la pausa pranzo, anche per chi vuole invece godersi uno scenario rilassante. L’impressione è che l’inverno tarderà ancora ad arrivare e chissà che anche Natale non si finisca con il passarlo in spiaggia.

Attenzione però a non scoprirsi troppo. Negli ultimi giorni tra le ore diurne e quelle notturne si è verificata una forte escursione termica. Se, appunto, di giorno le temperature restano mediamente alte, di notte calano drasticamente anche fino a 4-5 gradi. Un clima che comincia a richiamare, seppure alla lontana, quello desertico.

