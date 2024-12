Ancora un incidente stradale a Cagliari, in Viale Marconi, con una Ford Fiesta che è andata a schiantarsi contro un pullman Arst che si dirigeva verso Maracalagonis.

Stando alle prime ricostruzioni l’auto, con a bordo due giovani ragazze, non avrebbe rispettato la precedenza andando così a collidere contro il pullman.

Con tanta fortuna non si registrano feriti, sul posto è giunta la polizia locale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito forti rallentamenti.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it