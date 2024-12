Brutto incidente lungo la strada statale 554 all’altezza di Selargius in direzione Monserrato con una macchina che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata lungo la carreggiata.

Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Il tratto stradale in cui è avvenuto l’incidente è stato momentaneamente chiuso e il traffico deviato sulla statale 131 Dir all’uscita “Ospedali”. Chiusa al momento anche la rampa d’uscita verso la 554 direzione Quartu.

Resta da capire se il conducente dell’auto ribaltata fosse solo o ci fossero altri passeggeri all’interno del veicolo. Le forze dell’ordine stanno gestendo il traffico per riaprire in tempi brevi alla regolare viabilità.

