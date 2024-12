Nuova unità operativa all’interno del corpo di Polizia Locale per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Il Comune di Cagliari ha istituito a partire dal 1° dicembre 2024 la Sezione Igiene urbana, nata per contrastare l’inciviltà e garantire un miglior decoro urbano.

La nuova sezione è composta da un funzionario e 9 istruttori di Polizia Locale, con risorse specificamente dedicate al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Il loro compito principale è vigilare sul rispetto delle normative, accertare e sanzionare comportamenti non conformi e, nei casi previsti dalla legge, segnalare le irregolarità alle autorità giudiziarie. Inoltre, la Sezione lavora in stretta collaborazione con il Servizio Igiene del suolo per migliorare la pulizia e il decoro degli spazi urbani.

La sede operativa è situata negli uffici comunali di via Ampere, a Pirri, dove il personale coordinerà le attività di controllo. Ogni trimestre, il comandante della Polizia Locale e il dirigente del Servizio Igiene del suolo stabiliranno le linee guida per le operazioni di vigilanza, monitorandone i risultati attraverso relazioni periodiche che saranno condivise con i cittadini.

“Il ripristino della Sezione Igiene urbana dopo 3 anni, rientra tra gli interventi che consentiranno un presidio nelle strade, un monitoraggio costante e l’erogazione di sanzioni nei confronti di chi abbandona i rifiuti” spiega il sindaco Massimo Zedda. “Una città pulita e decorosa determina un risparmio di risorse pubbliche e minori spese per tutte e tutti, consente anche di avere un’immagine positiva per le cittadine e i cittadini, le imprese, le attività commerciali e per i turisti”.

L’assessora all’Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, ha sottolineato come “l’istituzione della Sezione Igiene urbana rappresenta un ulteriore passo nella direzione di un’azione amministrativa che mira a risolvere in modo efficace e tempestivo le criticità legate alla gestione dei rifiuti, restituendo alla città di Cagliari un ambiente più pulito e vivibile”.

E aggiunge: “La nostra linea è certamente quella di rafforzare il monitoraggio sul territorio comunale, intervenendo in modo netto e deciso su chi si fa portatore di atti di inciviltà inammissibili, ma allo stesso tempo vogliamo proseguire nella direzione di un dialogo virtuoso con la città, applicando quel meccanismo di cooperazione ambientale necessario per tutelare l’ambiente urbano in modo sinergico e partecipato”.

