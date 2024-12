Il tema della speculazione energetica e le battaglie degli attivisti per la Pratobello sono stati motivo di dibattito stamane nel programma L’Aria che Tira su La7. Con una dichiarazione dell’onorevole Alessandro Cattaneo che ha fatto irritare i comitati.

Infatti, mentre in Consiglio Regionale Forza Italia sostiene le ragioni della Pratobello, in tv il deputato lombardo dello stesso partito ha espresso la sua contrarietà.

Durante il programma, il conduttore David Parenzo ha mandato un servizio che dava voce alla lotta dei comitati. Al rientro in studio, Cattaneo non è andato per il sottile.

Alla dichiarazione di Maria Grazia Demontis del Comitato Gallura sulla necessità di continuare la battaglia e dire un definitivo no alla speculazione, l’esponente di Forza Italia ha commentato con dura ironia. Chiedendo agli attivisti di uscire dall’ipocrisia della loro lotta.

“Allora gli stacchiamo anche la luce. Continuano la lotta con la luce staccata. Perché uno non può non volere niente. Non si può non volere nessun tipo di produzione energetica. Però vogliono i benefici. Tutti con l’aria condizionata d’estate. Tutti con.. voglio dire.. le macchine elettriche. Usciamo dall’ipocrisia. Usciamo dall’ipocrisia”.

