A gennaio, il Cagliari potrebbe avere tra i pali un nuovo portiere. Da Firenze rimbalza la notizia secondo cui Pietro Terracciano, 34 anni, estremo difensore della Fiorentina, potrebbe presto diventare una idea.

Il club rossoblù infatti potrebbe dire addio a Simone Scuffet. L’ex numero 1 cagliaritano non ha convinto in questo inizio di stagione e ha perso la maglia da titolare in favore del collega Alen Sherri. Su di lui c’è l’interesse di Lazio, Genoa, Venezia, Monza, oltre che di alcune formazioni di Serie B.

Pietro Terracciano, dopo le due ultime due buone stagioni da titolare, è stato retrocesso da Palladino a secondo portiere dietro a De Gea. Ma alle sue spalle scalpita anche il giovane Martinelli: una ulteriore retrocessione non sarebbe ben vista.

L’intenzione sarebbe quella di partire: in estate ci provarono Genoa e Monza, ma oggi Cagliari sarebbe la destinazione preferita.

