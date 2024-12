Stava viaggiando sulla statale 291 var, nell’area di Sassari, quando un uomo ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito in una cunetta.

Il fatto si è verificato intorno alle 14, ma si lavora per ricostruire le dinamiche. Stando a quanto riferito dalla polizia stradale, giunta sul posto per effettuare i rilievi, non sono stati coinvolti altri veicoli.

Ferito il conducente del mezzo, ma fortunatamente non in modo grave. Ad ogni modo, è stato tempestivo l’intervento dei soccorsi che lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Sassari.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it