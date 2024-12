Sembrava intento a forzare un’auto, ma poi si è scoperto nascondere ben altro. Un giovane di 20 anni, residente a Quartu Sant’Elena, è stato arrestato dai Carabinieri a Selargius per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato a contrastare i recenti furti avvenuti nei negozi di Selargius.

Durante un pattugliamento in borghese nel centro cittadino, i militari hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’autovettura, apparentemente tentando di forzarne l’accesso. Intervenuti per un controllo, i Carabinieri non hanno trovato nulla di compromettente sulla persona del giovane, ma nelle sue tasche è stato rinvenuto un mazzo di chiavi di un’altra vettura. Risaliti al veicolo corrispondente, parcheggiato poco distante, i militari hanno proceduto a una perquisizione che ha portato alla scoperta di 36 ovuli contenenti cocaina, per un totale di 2 chilogrammi, e un ovulo con 56 grammi di eroina.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del giovane non ha portato al ritrovamento di ulteriori elementi illeciti. Il giovane è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

