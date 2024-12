Se di sicuro non si può parlare di sfiducia come quella espressa dal centrodestra, è altrettanto vero che dal Partito Democratico arriva un segnale forte e chiaro all’assessore Armando Bartolazzi. Nel corso della direzione dem svolta ieri a Oristano, il tema della Sanità è stato al centro del dibattito, con il partito che ha deciso di attivarsi concretamente per sostenere l’azione dello stesso Bartolazzi.

“Il Partito Democratico, pur non avendo la guida diretta della sanità, sarà comunque protagonista con una sua proposta di riorganizzazione sanitaria, perché ha le persone e le capacità per poterlo fare” ha detto il presidente Giuseppe Meloni nelle parole riportate dall’agenzia Dire. Pur ribadendo la vicinanza all’assessore dopo gli attacchi del centrodestra, il Pd ha presentato un piano per la sanità che si discosta dalle idea di parte M5s.

Due Asl uniche, a Cagliari e a Sassari, più due aree sanitarie vaste, quella “Tirrenica” formata dalle aziende sanitarie di Olbia, Nuoro e Lanusei, mentre quelle di Oristano, Carbonia e del Sulcis andranno a costituire l’area “Campidano”. Autonomia per l’azienda ospedaliera Brotzu. “Questa non sarà una controriforma – ha spiegato Roberto Deriu, capogruppo in Consiglio regionale – non andiamo a smontare ciò che c’è di buono: è solo una legge che riordina un sistema, e lo riconsegna pronto per essere governati”.

Meno sul sottile il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, che alla presidente Todde chiede maggiore dialogo. “L’assunzione di responsabilità deve metterci nelle condizioni di far capire alla presidente che senza il Pd le partite decisive non si portano a casa. La posizione che dobbiamo assumere in maniera sempre più forte è che senza Pd non si va da nessuna parte”.

La presidente della commissione Sanità, Carla Fundoni, ribadisce però la lealtà nei confronti degli alleati pentastellati. “L’assessore Bartolazzi è una persona di buona volontà, che si è resa veramente disponibile a girare ovunque, ad ascoltare chiunque. Certo non si è trovato un compito semplice, e non gli hanno lasciato un compito semplice. Sono sicura che il Partito democratico continuerà a sostenerlo, come stiamo facendo” ha detto Fundoni.

