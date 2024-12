Incidente stradale questa mattina in via Cadello a Cagliari. Una moto e un’auto sono entrate in collisione e le dinamiche dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Nell’impatto, il motociclista ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari e chiarire le cause del sinistro. L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code che si sono formate anche nelle strade principali adiacenti.

