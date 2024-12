Brutto incidente ieri sera intorno alle 23 in via dei Giudicati a Cagliari, all’altezza del T-Hotel. Un uomo di 80 anni, originario di Serramanna e residente a Cagliari, è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada.

Immediato l’intervento dei soccorritori dell’ambulanza medicalizzata dell’Areus, che hanno stabilizzato l’anziano sul posto prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale Brotzu. Fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita.

I medici hanno riscontrato un trauma cranico e la frattura del bacino. L’uomo rimane ricoverato nel reparto di chirurgia generale e d’urgenza, mentre la dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

