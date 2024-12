Tamponamento a catena questa mattina poco prima delle 9 sulla ss554. L’incidente ha causato gravi disagi al traffico all’altezza di Selargius, nei pressi dello svincolo di Su Planu che conduce alla 131 dir. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre automobili e un camion.

Fortunatamente non risultano feriti. Tuttavia, una delle corsie in direzione Elmas è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli, mentre l’altra corsia è rimasta transitabile. Il traffico risulta pesantemente congestionato, con code che si estendono fino all’altezza del cimitero di Monserrato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori dell’Anas e la Polizia locale di Selargius per gestire la situazione e avviare gli accertamenti sulle cause del tamponamento.

