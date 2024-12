Il Censis ha diffuso oggi la 58esima edizione del suo rapporto che si occupa di analizzare la situazione sociale italiana. Stando ai dati, Cagliari spicca per la qualità dei servizi pubblici, statistica in cui si colloca al terzo posto.

Prima del capoluogo sardo hanno trovato spazio solamente Firenze, con un indice di 116,9 punti, e Bologna, 114,3. Cagliari ha così conquistato 113,8 punti per le sue azioni di contrasto alla povertà, per l’attenzione alla salute, all’istruzione e alla mobilità, oltre al miglioramento dei servizi idrici e la parità di genere e giustizia.

Gran parte del rapporto si è poi soffermato sul fenomeno dello spopolamento delle aree interne, racchiuso non solo nel contesto isolano bensì in quello italiano. Rispetto al 2024, infatti, si contano almeno 800mila persone in meno nelle zone italiane definite “interne”.

Se però tale fenomeno nel resto d’Italia è mitigato dalla presenza di lavoratori stranieri, ciò non avviene in Sardegna. Secondo i dati del Censis infatti nel Sud e nelle isole vi è un maggior numero di lavoratori italiani.

