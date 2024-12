Il Cagliari si prepara alla sfida del Franchi contro una Fiorentina in grande forma. La vicenda Bove ha scosso la squadra viola, eliminata questa settimana in Coppa Italia dall’Empoli, ma gli uomini di Palladino vogliono riprendere la marcia in campionato.

Le probabili formazioni

I padroni di casa torneranno all’undici titolare dopo le rotazioni in Coppa Italia. Tra i pali si rivedrà De Gea, mentre in mezzo al campo Adli e Cataldi formeranno la mediana. Alle spalle dell’unica punta Kean spazio a Gudmundsson.

Il Cagliari invece si affiderà al quartetto difensivo Mina, Luperto, Zappa e Augello, a protezione del portiere Sherri. In mediana Marin e Makoumbou sono i favoriti. Davanti insostituibile Piccoli.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Gudmundsson; Kean.

All. Palladino.

Cagliari (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou, Zortea, Luvumbo; Viola; Piccoli.

All. Nicola.

Dove vederla

Fiorentina-Cagliari si giocherà domenica 8 dicembre 2024 alle 12.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara valida per la 15ª giornata sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, oppure sul canale Dazn 1 al 214 di Sky per chi ha doppio abbonamento.

