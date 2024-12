Un pizzaiolo 48enne di Porto Torres è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Valledoria per il reato di maltrattamenti contro familiari, in seguito all’aggressione del suocero. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento di aggravio di misura cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Sassari.

Le indagini hanno rivelato che il 48enne avrebbe violato più volte la misura cautelare a cui era sottoposto, attivando le procedure previste dal “Codice Rosso”. L’arresto è scattato dopo i fatti risalenti alla sera del 2 dicembre, quando il pizzaiolo, separato da oltre un anno dalla moglie, aveva dato appuntamento alla ex consorte in un locale sul litorale di Sorso per discutere alcune questioni.

Tuttavia, al posto della donna si è presentato il suocero, un pensionato di 75 anni. Per motivi ancora da chiarire, l’incontro si è trasformato in un violento alterco, culminato nell’aggressione dell’anziano.

La vittima ha riportato gravi lesioni, tra cui la frattura di quattro costole, danni alla mascella e diverse contusioni. Attualmente è ricoverato presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

