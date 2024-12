Il Gymnasium 2022 non vuole restare indifferente. Domenica scorsa, in un match di Terza Categoria, la squadra era impegnata contro la Folgore Mamoiada in trasferta, quando intorno al 70′ dalle tribune sono iniziati a piovere “espressioni di carattere discriminatorio nei confronti di un calciatore di colore”, come riporta il comunicato del giudice sportivo.

Da qui la decisione dell’arbitro di sospendere la partita per 7 minuti, per poi riprendere regolarmente il gioco dopo l’intervento dei tesserati della Folgore a placare gli animi sugli spalti. A far infuriare il Gymnasium è però la decisione del giudice sportivo che, sulla base del referto arbitrale, ha deciso di sanzionare la Folgore Mamoiada con l’obbligo di disputare una partita a porte chiuse, sospendendo però questo provvedimento e lasciando spazio a un periodo di prova. Insomma, una sorta di “questa volta passi ma vi tengo d’occhio”.

Dura la presa di posizione del Gymnasium, che sui social annuncia la volontà di non scendere in campo. “Dopo i cori discriminatori domenica scorsa a Mamoiada a cui vanno i nostri più grandi ringraziamenti per l’intervento tempestivo in nostro favore, decidiamo di non scendere in campo per protestare contro l’indifferenza del giudice sportivo che fa passare il gravissimo accaduto come un evento di poco rilievo”.

“Questa è la prima volta che assistiamo ad un accaduto simile e non vogliamo che il silenzio la faccia da padrone. Stavolta non scendiamo in campo per protesta, la prossima volta che non ci sentiremo tutelati dagli organi competenti, ritireremo la squadra dal campionato, perché questi episodi inquinano il calcio e tutto lo sport e vanno contro la politica e l’etica della nostra società fondata sul rispetto, l’integrazione e i veri valori sportivi”.