L’assesora regionale al lavoro, Desirè Manca, sbotta via social esponendo come qualcuno stia attribuendo alla sua persona delle velleità e delle menzogne su presunti favoreggiamenti verso conoscenti. Manca non ha tardato a rispondere.

“Da qualche tempo ormai, non trovando niente da addebitarmi qualche simpatico figuro va inventando fatti e situazioni e, come ogni menzogna che si rispetti non mi viene riferita direttamente, ma mi arriva per vie traverse. Soffiando soavemente nelle orecchie giuste, ammiccando, si fa intendere che io favorisca ora quello ora quell’altro. Falliti i tentativi di infangarmi sulla mia vita personale si passa a quella professionale“, dichiara l’assessora.

“L’ultimo atto di questo/i miserabili riguarda un mio fantomatico intervento per far assumere personale, naturalmente miei amici, all’interno di alcune pubbliche amministrazioni. Prima che il venticello diventi tempesta intervengo per ribadire, ancora una volta, che non ho amici o amici di amici, compagni di merenda, cugini da sistemare. Non l’ho mai fatto in passato, non lo faccio ora e non ho intenzione di farlo in futuro”.

Manca ha infine concluso: “Se questi conigli conoscono qualcuno che grazie al mio intervento è stato sistemato non devono sussurrarlo, devono gridarlo e naturalmente assumersene le conseguenze. Io non ho paura, non mi nascondo, non striscio sotto i sassi. Ma non lo faranno, si sta bene all’ombra dei muretti a secco“.

