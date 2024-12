Sono 4 le richieste di risarcimento presentate dall’avvocato olbiese Antonello Desini a nome di altrettanti passeggeri rimasti bloccati in Corsica due settimane fa a causa del guasto della motonave Moby Giraglia, che ha interrotto le corse sulla rotta Santa Teresa – Bonifacio.

Le richieste provengono da un gruppo eterogeneo: aziende artigiane di Olbia e Arzachena, un operatore agroalimentare di Ozieri e una società di Cagliari specializzata nell’organizzazione di eventi. Gli imprenditori hanno subito gravi conseguenze per il mancato rientro in Sardegna, con ripercussioni sulle loro attività e sugli impegni assunti. Tra i casi segnalati, una dirigente pubblica si è vista coinvolta in un procedimento disciplinare per l’assenza prolungata dal lavoro.

L’avvocato Desini ha anche informato anche l’Assessorato regionale ai Trasporti, sostenendo che l’episodio rappresenta una possibile interruzione di pubblico servizio.

