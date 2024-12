Un uomo di 60 anni si trova in gravi condizioni dopo esser caduto da un ponteggio nelle campagne di San Giovanni Suergiu. Non è in pericolo di vita.

La vittima dell’incidente era impegnata in un frutteto dove stava tagliando una pianta. Probabilmente ha perso l’equilibrio ed ha effettuato una caduta di cinque metri al suolo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata dall’ospedale Sirai di Carbonia e l’elisoccorso Areus. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tutt’ora ricoverato.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it