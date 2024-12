Ieri è stata l’ennesima giornata nera per gli incidenti stradali in Sardegna. In serata, attorno alle 21.30, a Sassari si sono scontrati un’auto e un motorino all’incrocio tra via Deffenu, viale Dante e via Asproni.

A bordo del veicolo a due ruote vi erano due ragazze di 17 e 18 anni che sono state portate immediatamente al pronto soccorso in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti subito sia il 118 che gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e le indagini di rito per accertare le responsabilità. Alla base dell’incidente potrebbe esserci stato il mancato rispetto di una precedenza.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it