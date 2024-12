Il Cagliari esce dalla gara con la Fiorentina con la certezza di aver giocato una buona partita. È solo mancato un pizzico di cinismo sotto porta che avrebbe portato un risultato diverso. Ecco le parole di Davide Nicola a fine gara.

Sulla prestazione della squadra. “Usciamo dal campo con ancora più certezze. Abbiamo fatto una grande partita e non ci sarebbe stato nulla di strano se avessimo preso un punto. Lo meritavamo. È una prestazione che ci dà ancora più consapevolezza”.

Sull’obiettivo della sfida. “Grande rispetto per la Fiorentina che viene da 11 risultati utili, ma noi abbiamo dimostrato di essere venuti qua a cercare di far punti. Abbiamo cambiato piano di gara in corsa, abbiamo provato a spingere quando sono calati. Stiamo alzando l’asticella di partita in partita”.

Sul gol di Cataldi. “Kouame è sulla linea della palla. Loro non l’han vista così, va bene. Altre volte magari si lamenteranno altri contro di noi. Certo va fatta una scelta: o si segue la regola o non la si segue. L’importante è che ci sia chiarezza”.

