Il Cagliari perde dopo tre risultati utili consecutivi. Sconfitta di misura 1-0 al Franchi contro una Fiorentina lanciatissima. Un tiro di Cataldi decide una gara dove i rossoblù hanno reagito allo svantaggio, senza tuttavia trovare la rete. Ecco le nostre pagelle:

Sherri 6: Cataldi piazza una gran palla, da parte sua poche colpe. Ma non si vedono nemmeno parate salva risultato e di sicuro la questione portiere resta aperta per gennaio.

Mina 6: Le sbavature non mancano, ma rimedia sempre nonostante la velocità di Sottil e Beltran lo mettano a dura prova. L’ammonizione è frutto di un abbaglio dell’arbitro. Imprescindibile.

Luperto 6: Sempre attento nel piazzamento, garanzia assoluta in difesa.

Obert 5,5: Troppo timido, sbaglia palloni facili. (55′ Luvumbo 6,5: Entra e da una scossa alla partita, mettendo più volte in difficoltà la Fiorentina con la sua rapidità)

Zappa 6: Non riesce a spingere, ma la catena di destra funziona decisamente meglio della corsia mancina.

Makoumbou 5,5: Mette male il corpo e si lascia ubriacare da Adli in occasione del primo gol. (82′ Pavoletti sv)

Marin 6: Sempre pericoloso nei piazzati, meno nel gioco di movimento dove non riesce a incidere pur disputando una gara ordinata. (71′ Adopo 6: Ingresso ruolo su ruolo che non sposta niente, fa il suo)

Augello 6: Nel primo tempo a sinistra il Cagliari non riesce a portarsi avanti e si ritrova spesso schiacciato. Nella ripresa viene spostato indietro e riesce a trovare ottimi spazi in sovrapposizione, dove è pericolosissimo nei cross.

Zortea 6: Le poche iniziative del primo tempo passano dai suoi piedi. (71′ Felici 6: Ingresso ben più modesto che contro il Verona, però da il suo contributo nell’alzare il baricentro e a sinistra con Augello da vita un asse vivacissimo)

Viola 5: Impalpabile, perde tutti i palloni che tocca. (46′ Gaetano 5,5: Gli capita una palla importante che di testa spedisce malamente fuori, poi poca consistenza nelle giocate)

Piccoli 5,5: Pochi palloni giocabili ricevuti, lui però sbraccia tanto e lotta per trovare i suoi spazi.

Nicola 6: Primo tempo altalenante, con il gol subito nel momento in cui la squadra sembrava finalmente aver preso le misure agli avversari. Meglio nella ripresa, dove azzecca i cambi e mette in difficoltà la Fiorentina costretta a far entrare l’artiglieria pesante. Torna a casa con zero punti, ma mette in difficoltà una squadra lanciatissima.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it