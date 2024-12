Il sito e la app di Aeroitalia sono andate ko in queste ore in seguito alla grande richiesta di biglietti operata dai sardi. Nelle scorse ore la compagnia aerea ha infatti annunciato i nuovi voli disponibili per le festività natalizie e questo potrebbe aver aumentato in maniera notevole gli accessi.

Sul caso è intervenuto ancora una volta il deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci. Attaccando frontalmente Aeroitalia, con cui da tempo ha imbastito un duro botta e risposta.

“Sarebbe questo il ‘benvenuto’ in Sardegna per i visitatori o il ‘buon viaggio’ ai sardi, con tanti saluti al diritto alla mobilità? La continuità ‘5 stelle’ della Presidente Todde continua a stupirci: tra un supplemento per un cambio volo e un sistema di prenotazioni ‘a scomparsa’, con oscillazioni delle tariffe che vedono un giorno i non residenti pagare molto meno di un residente e un altro trovare tariffe superiori al Roma-New York, ogni giorno è un’emozione nuova. Almeno abbiano il pudore di non chiamarla più continuità territoriale”.

A stretto giro è arrivata la risposta di Aeroitalia.

“Aeroitalia comunica che il sito web e l’applicazione ufficiale hanno registrato un temporaneo disservizio nel pomeriggio odierna a causa di un picco straordinario di accessi. Il blackout tecnico, della durata complessiva di 28 minuti, è stato prontamente risolto dal reparto IT, garantendo il ripristino completo delle funzionalità e la piena operatività delle piattaforme. Ci scusiamo per l’inconveniente con i passeggeri e li ringraziamo per la comprensione”.

