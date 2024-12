L’idea lanciata da Ollolai prende sempre più piede in ambito nazionale, non più solo in ambito regionale. Dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane, il paese barbaricino ha promosso le case a un euro per tutti gli americani scontenti della vittoria del Tycoon e che vorrebbero di conseguenza lasciare gli Stati Uniti.

Il primo cittadino di Ollolai, Francesco Columbu, è stato ospitato al programma sul Nove condotto da Fabio Fazio per presentare e raccontare l’iniziativa delle case a un euro per ripopolare il paese.

Columbu ha rivelato che l’iniziativa, denominata “Live in Ollolai”, abbia avuto grande successo. Presente in studio anche Luciana Littizzetto che ha scherzato su come nel Gennargentu sia più facile trovare parcheggio rispetto al deserto dell’Arizona. La Littizzetto, sempre in maniera simpatica, ha suggerito al primo cittadino di cambiarsi il nome in “Cristoforo Columbu” per aver maggiore appeal sugli americani.

