“Lui sta fermo e la palla va dall’altra parte, per me è gol regolare”. Questo l’audio della sala Var sul gol di Cataldi in Fiorentina-Cagliari. Le parole dei collaboratori Serra e Mariani sono state svelate sul format Open Var, in onda ieri sera su Dazn, dove è stato spiegato come il viola Kouamé in posizione irregolare non ostacoli l’azione del portiere rossoblù Sherri.

“Il portiere vede il pallone” confermano i due varisti. “Non impatta sulla parata, gol regolare”. Il componente della commissione Can, Dino Tommasi, dallo studio ha spiegato ulteriormente la decisione. “Kouamé è in posizione geografica di fuorigioco, ma è distante dal portiere. Poi il pallone parte da lontano e il portiere vede partire il pallone. In questo caso bene ha fatto l’assistente Carbone a convalidare il gol e bene hanno fatto in sala Var”.

