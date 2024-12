Il senatore sardo del Partito Democratico Marco Meloni è pronto a presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia Nordio in merito alla complicata situazione in cui versano le carceri.

Il riferimento principale è quello relativo all’istituto penitenziario di Uta, in cui nell’ultimo periodo sono emerse diverse criticità. Fatti che hanno testimoniato come le condizioni di vita dei detenuti siano diventate insostenibili.

“Il susseguirsi di notizie che arrivano dal Carcere di Uta disegnano una situazione esplosiva” ha affermato in una nota il senatore Meloni che poi prosegue: “Nelle ultime settimane si sono registrati eventi che confermano condizioni ormai insostenibili: un suicidio, il ricovero di un detenuto in sciopero della fame e il grido d’allarme del sindacato Fns-Cisl sulle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria”.

“La responsabilità di questa situazione è del Governo – attacca il parlamentare – che ha abbandonato a sé stesse le realtà carcerarie, lasciando detenuti e personale penitenziario in condizioni inaccettabili. Tutto ciò contrasta in modo evidente con i principi costituzionali che definiscono il ruolo del sistema carcerario”

In conclusione, Meloni ha reso noto che presenterà un’interrogazione al Ministro: “Presenterò un’interrogazione al Ministro Nordio per chiedere chiarimenti e interventi immediati. Il Governo deve assumersi le proprie responsabilità e affrontare una crisi che non può più essere ignorata”.

