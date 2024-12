E’ partita la raccolta fondi per il 20enne di Sassari trovato morto, Zouhair Lamouna. Gli amici stanno promuovendo una collette affinché le spoglie del ragazzo possano essere riportate in Marocco per la sepoltura.

L’iniziativa è partita via social, ma a Sassari anche gli esercenti di vari esercizi commerciali si sono uniti esponendo un salvadanaio per potersi unire al sostegno delle spese.

Il giovane era rientrato da una serata con gli amici alle prime luci dell’alba. Dopo diverse ore, i genitori si sono insospettiti e una volta entrati nella sua stanza hanno fatto la terribile scoperta.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it