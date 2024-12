Sembrerebbero non preoccupare le condizioni dell’esterno del Cagliari Nadir Zortea che, nel corso della scorsa gara contro la Fiorentina, ha lasciato il posto a Mattia Felici al minuto 72′.

L’ex Atalanta e Frosinone ha subito un colpo alla caviglia nel match del Franchi che ha portato il tecnico Nicola ad effettuare il cambio; anche se, la sostituzione, probabilmente era già stata programmata.

Le sue condizioni non preoccupano e dovrebbe essere regolarmente in campo nella prossima giornata di Serie A contro l’Atalanta. Il match è in programma sabato 14 dicembre, ore 15:00, alla Unipol Domus.

