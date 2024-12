La battaglia degli affitti ha ampliato le sue ramificazioni anche a Cagliari. E’ diventato esecutivo infatti lo stop imposto alle “Key box” e ai riconoscimenti da remoto.

Si tratta di due meccanismi di consegna delle chiavi che venivano impiegati da parte dei Bed and Breakfast e di privati per gli affitti di breve durata.

Il Prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, attraverso una circolare indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Provincia dando così attuazione alla direttiva emanata dal Ministro dell’Interno.

Successivamente, la prefettura ha diffuso una nota: “Tale limitazione vale per locazioni brevi entro i 30 giorni, ma anche per gli scambi di appartamenti per breve periodo a costo zero e per le “Marine resorts”, equiparate alle strutture ricettive: i gestori sono obbligati a identificare gli ospiti”.

A motivare le nuove regole sono: “Ragioni di pubblica sicurezza, in quanto la Legge prevede che chi gestisce una struttura ricettiva sia tenuto a trasmettere le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate, o subito dopo l’arrivo in caso di permanenza inferiore alle 24 ore, alle Questure territorialmente competenti”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it