La Regione torna a fare la voce grossa con le compagnie aeree. A tuonare nuovamente contro i vettori Ita Airways, Aeroitalia e Volotea è l’assessora dei Trasporti Barbara Manca. “La tutela del diritto alla mobilità è una nostra priorità assoluta” ha dichiarato in una nota l’esponente della Giunta.

“In questi giorni, siamo in contatto quotidiano con i vettori per notificare prontamente eventuali disfunzioni e assicurarci che siano risolte in modo tempestivo. Le compagnie devono rispettare pienamente quanto prescritto dal decreto ministeriale che regola l’onere di pubblico servizio, e noi vigiliamo con fermezza affinché ciò accada. In queste settimane abbiamo inviato ai vettori precise note formali con invito ad adempiere su singoli aspetti da modificare o implementare”.

La Regione “sta intensificando le attività di controllo e verifica nei confronti delle compagnie impegnate nel servizio: Aeroitalia, Ita Airways e Volotea” e l’assessorato elenca inadempienze e richieste ai vettori. “I passeggeri devono essere autorizzati a fruire delle tariffe per residenti o lavoratori mediante semplice autocertificazione dei rispettivi status. Gli utenti con tariffa agevolata devono avere la possibilità di ottenere il cambio o il rimborso del biglietto fino al momento della partenza. I vettori devono consentire la distribuzione dei biglietti e i cambi di prenotazione anche con i sistemi specifici delle reti in uso alle agenzie, mantenendo attivo il call center dedicato durante l’intero orario di attività dei voli, sette giorni su sette”.

Ma non finisce qui: “Nei confronti della compagnia che si era presa l’impegno, nell’offerta tecnica presentata, di offrire uno sconto del 10% ai passeggeri con disabilità e ai loro accompagnatori, è stata sollecitata l’applicazione della riduzione del costo del biglietto. È importante sottolineare che gli impegni sottoscritti in sede di offerta sono a tutti gli effetti obbligatori dopo l’aggiudicazione del collegamento”.

“In linea generale è stata richiesta alle compagnie una maggiore trasparenza nell’indicare, su siti e app di prenotazione, le categorie dei beneficiari della tariffa agevolata”. L’assessora Manca conclude: “Non tollereremo disservizi che mettano a rischio la mobilità di cittadini e imprese. Invitiamo le cittadine e i cittadini a continuare a segnalare eventuali criticità. Ogni contributo è prezioso per rendere il servizio più efficiente e aderente alle aspettative di chi viaggia”.

