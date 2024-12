Momenti di disordine questa mattina al molo di Su Siccu, a Cagliari. Durante le operazioni di messa in sicurezza della vecchia nave “Gennaro Cantiello“, semiaffondata e ormai considerata un pericolo per l’area. L’imbarcazione, nota per aver trasportato detenuti all’Asinara, è stata al centro di un acceso confronto tra il proprietario e le autorità, con l’uomo che si è opposto fermamente alla rimozione del relitto.

Il proprietario, contrariato dalla decisione, ha minacciato di gettarsi in acqua dal pontile per bloccare i lavori. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento della Capitaneria di Porto e della Polizia di Stato, allertate per gestire la crisi. Dopo un lungo confronto, le forze dell’ordine sono riuscite a tranquillizzare l’uomo e ad evitare conseguenze peggiori.

La “Gennaro Cantiello”, lunga circa 40 metri, era stata trasformata in una chiatta ristorante ormeggiata a Su Siccu, ma l’attività commerciale ha chiuso i battenti diversi anni fa. Nel 2023 la nave è semiaffondata, rappresentando un rischio per la sicurezza della zona e spingendo le autorità a decidere per la sua rimozione.

