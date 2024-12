Sergio Nuvoli è stato eletto nel ruolo di vicepresidente nazionale del Gruppo Uffici Stampa (Gus), il gruppo di specializzazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) che rappresenta i giornalisti e le giornaliste degli uffici stampa operanti in tutta Italia.

Per Nuvoli si tratta di una conferma: il giornalista sardo ricopre la carica dal 2021, anno nel quale il Gus è stato ricostituito a livello nazionale dopo una lunga pausa.

“Ci aspetta un triennio impegnativo, dopo la ripartenza di tre anni fa. Si tratta di continuare nel percorso intrapreso, fornendo a tutti la formazione necessaria per affrontare le sfide connesse all’uso dell’intelligenza artificiale nella nostra professione. Come ho detto agli Stati Generali dell’informazione in Sardegna, etica e professionalità sono strumenti essenziali”.

