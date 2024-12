Oggi a Cagliari è stata una giornata un po’ diversa dalle altre. Il capoluogo infatti ha festeggiato il centesimo compleanno della signora Vittoria Secci.

Nel capoluogo isolano dall’età di 4 anni, dal 1928, nata l’11 dicembre 1924 a Gadoni, Vittoria si è trasferita con la famiglia nel capoluogo sardo nello stesso anno, dove ha trascorso una vita dedicata al lavoro e alla famiglia.

In occasione della ricorrenza, l’Amministrazione comunale di Cagliari ha voluto rendere omaggio alla signora Secci.

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, ha portato i saluti ufficiali della città e ha consegnato alla centenaria una pergamena celebrativa e una medaglia ricordo, simboli di riconoscimento per una vita vissuta con impegno e spirito di comunità.

“È un onore celebrare il traguardo dei 100 anni della signora Vittoria Secci, una donna che rappresenta i valori della dedizione, del lavoro e della famiglia, fondamentali per la nostra comunità. La sua storia è un esempio prezioso per tutti noi” ha dichiarato il presidente Benucci.

L’evento, svoltosi in un clima di grande emozione e con la partecipazione di familiari e amici, è stato un momento di festa per onorare non solo la longevità della signora Vittoria, ma anche il suo contributo alla storia sociale e culturale della città di Cagliari.

“La comunità cagliaritana si stringe attorno alla signora Secci in questo giorno speciale, augurandole ancora tanti anni di salute e serenità”, ha aggiunto Benucci.

