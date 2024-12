Il centrodestra torna all’attacco verso la presidente Todde. Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, ha contestato la recente nomina di Martino Davide Canu come esperto del settore turistico, effettuata dalla presidente della Regione.

Piga ha rimarcato il suo dissenso attraverso una nota stampa: “Dopo 8 mesi di legislatura prosegue il valzer di nomine d’oro nel poltronificio Todde, altro che sanità, trasporti e agricoltura, si pensa ancora alle nomine del cerchio magico”

“Da inizio legislatura a oggi sono stati firmati ventiquattro decreti di nomina, una sete di potere e ingordigia da chi per anni faceva la morale al centrodestra – continua Piga – mi domando come mai la Presidente Todde non dia immediata informazione delle nomine d’oro sui social, così come fa ad ogni seduta di Giunta. Probabilmente ritiene che sia meglio tenere nascoste queste notizie che non sono certo un buon esempio di coerenza”.

