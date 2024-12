Nel carcere di Uta quest’oggi si sono vissuti autentici momenti di paura. Una detenuta con problemi psichiatrici ha provocato un incendio e chiuso in bagno la compagna che condivideva con lei la cella.

Le fiamme hanno provocato l’esplosione di bombolette di gas presenti nella camera, utilizzate per riscaldare le vivande.

Notato l’incendio, due agenti sono intervenute immediatamente per trarre in salvo le detenute. L’operazione, come reso noto dalla Uil Pa, si è conclusa con un successo, nonostante le agenti siano rimaste intossicate dai fumi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it