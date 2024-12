Importante riconoscimento internazionale per un docente del dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica (Diee) dell’Università di Cagliari: Battista Biggio, docente di sistemi di elaborazione delle informazioni, da gennaio sarà IEEE Fellow.

Il grado di IEEE Fellow viene riservato ogni anno dall’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), a un gruppo limitato di studiosi che nel corso della loro carriera abbiano raggiunto risultati straordinari in uno dei campi di interesse dell’IEEE. In particolare, soltanto lo 0,1% dei membri IEEE viene selezionato annualmente per l’attribuzione del titolo di Fellow.

La nomina al prof. Biggio arriva grazie ai suoi contributi pionieristici nello studio della sicurezza degli algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning: un prestigioso riconoscimento che viene conferito a studiosi che abbiano ottenuto risultati scientifici di carattere eccezionale, contribuendo in modo significativo al progresso o all’applicazione dell’ingegneria, della scienza e della tecnologia e apportando un valore significativo alla società.

