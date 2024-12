Razvan Marin, centrocampista classe 1996 del Cagliari, è stato premiato come calciatore rumeno del 2024. Un importante riconoscimento per il giocatore che si sta mettendo nuovamente in mostra con la maglia rossoblù (già 3 gol in campionato) in questa stagione, dopo due anni passati in prestito all’Empoli che gli hanno permesso una crescita calcistica esponenziale. Anche con la propria nazionale è diventato un vero leader e trascinatore.

“Sono grato di ricevere questo premio. È la seconda volta in carriera. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, sostenuto e che hanno reso possibile questo momento“, ha dichiarato il centrocampista rossoblù.

“È un riconoscimento del mio lavoro che mi motiva a continuare ad allenarmi con ancora più dedizione“.

