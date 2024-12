Sono passati otto giorni dalla morte dei due coniugi a Cagliari, in via Ghibli, Marisa Dessì, 82 anni, e Luigi Gulisano, 79 e ancora resta un mistero la causa del loro decesso.

I due corpi si trovano ancora sotto sequestro in attesa del responso dalle analisi istologiche e tossicologiche, per poi permette ai figli di porgere un’ultimo saluto ai due genitori.

Anche dall’autopsia non è emersa la reale causa del decesso, si sono evidenziati problemi all’apparato digerente ed esclusi segni di violenze. I Ris hanno effettuato diversi prelievi all’interno dell’abitazione e non sarebbe totalmente da scartare l’ipotesi di avvelenamento da funghi: anche se non propriamente velenosi potrebbero essere venuti a contatto con le spore di un fungo velenoso ed essere stati contaminati.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it